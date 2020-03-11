Свыше 10 тыс. воинских захоронений благоустроят на западе России ко Дню Победы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев поручил благоустроить более 10 тыс. воинских захоронений в округе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

"К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ЗВО в 26 регионах дислокации войск округа проведут благоустройство 10 тыс. 185 воинских захоронений, в которых похоронено 3 млн 481 тыс. 411 советских солдат", - приводятся его слова в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

Военнослужащие наведут порядок на территории захоронений, мемориалов и братских могил, восстановят цветность гравировки портретов, пояснительных надписей и перечней фамилий, проведут ремонт и покрасят ограждения, плиты и надгробия.

В День Победы почетные караулы военнослужащих от Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО возложат цветы на братские могилы воинов и отдадут воинские почести.