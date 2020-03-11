СМИ: в Катаре зафиксировано 238 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 11 марта. 238 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в Катаре, а общее их число достигло 262. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на Катарское информационное агентство.

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Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа был зафиксирован в Катаре 29 февраля. По данным министерства здравоохранения страны, вирус был выявлен у 36-летнего подданного Катара, недавно вернувшегося в числе эвакуированных из Ирана.

В связи со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом, правительство Катара объявило 3 марта, что Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2020 (Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference) отменена, поскольку регион борется с распространением нового коронавируса.

По этой же причине перенесена на более поздний срок запланированная на начало марта в Дохе очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе пройдет 18-21 марта без зрителей. В то же время организаторы чемпионата мира по футболу, намеченного на 21 ноября - 18 декабря 2022 года, заявили, что ситуация со вспышкой нового коронавируса никак не скажется на их планах.