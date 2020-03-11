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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заболевших новым коронавирусом в Канаде превысило 100 человек

Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта

ОТТАВА, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде превысило 100 человек. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

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Со ссылкой на источники в Минздраве телеканал утверждает, что на 11 марта 42 случая заболевания зафиксированы в провинции Онтарио, 39 - в Британской Колумбии, 14 - в Альберте, и 7 - в Квебеке. На сайте Минздрава пока приводятся последние данные по состоянию на вечер 10 марта, в которых говорится о 93 случаях заражения и одном летальном исходе.

Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. 79% заболевших - люди старше 40 лет.

В Канаде первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент заболевание пневмонией нового типа отмечено только в четырех регионах страны.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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