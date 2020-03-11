СМИ: наличие коронавируса не подтвердилось у главы Минобороны Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Медики не подтвердили наличие коронавируса у министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, который во вторник был помещен на карантин из-за возможного заражения. Об этом сообщило в среду Norwegian News Agency.

Карантин для министра ввели после того, как он контактировал с человеком, который мог быть заражен коронавирусом после поездки в Италию. Симптомов заражения у министра не было.

Результаты анализов не подтвердили коронавирус у Бакке-Йенсена, в четверг он вернется на работу. Всего в Норвегии сейчас 277 зараженных, первый случай зафиксировали в конце февраля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.