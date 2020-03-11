Организаторы международной выставки видеоигр подтвердили ее отмену из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Организаторы одной из крупнейших в мире выставок видеоигровой индустрии Electronic Entertainment Expo в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) официально объявили об отмене проведения мероприятия в июне в связи с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте организации.

"После обстоятельного обсуждения с участвующими [в выставке] компаниями, касающегося здоровья и безопасности всех, кто имеет отношение к нашей индустрии, <...> мы приняли трудное решение отменить E3 2020 (выставку - прим. ТАСС), проведение которой было запланировано на 9-11 июня в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что на данный момент рассматриваются варианты проведения онлайн-презентации в июне 2020.

Крупнейшая в Северной Америке выставка Electronic Entertainment Expo проводится ежегодно с 1995 года. В ее работе участвуют крупнейшие компании по разработке и производству компьютерных игр, в том числе Sony, Microsoft, Nintendo и Ubisoft, которые излагают на ней свои подходы к развитию видеоигр и планы по выпуску новой продукции. В 2019 году выставку посетили более 65 тыс. человек.