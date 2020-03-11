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В Крыму уничтожили 20 авиабомб времен войны, найденных в населенных пунктах

Их обнаружили вблизи Керчи в восточной части Крымского полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты-пиротехники спасательного отряда крымского главка МЧС уничтожили в среду 20 осколочных авиабомб, обнаруженных в населенных пунктах в районе Керчи в восточной части Крымского полуострова, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В частности, 10 авиабомб весом от 2,5 до 20 кг были обнаружены в селе Чистополье Ленинского района. Еще шесть осколочных авиабомб весом 10 кг - в селе Бондаренково Ленинского района. Остальные авиабомбы весом от 1 кг до 10 кг были найдены на территории кооператива "Портовик" и в микрорайоне Цементная слободка в Керчи.

"Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

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