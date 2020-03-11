Число случаев заражения коронавирусом в Дании достигло 442

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Дании выросло на 180 и достигло 442. Об этом в среду сообщило Управление безопасности пациентов королевства.

Ни одного смертельного случая не зарегистрировано, 1303 человека изолированы.

Еще два случая COVID-19 подтверждены на Фарерских островах. На острове Гренландия инфицированных коронавирусом пока не выявлено.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.