В ВОЗ воздерживаются от комментариев по поводу заявления Меркель по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздерживается от комментариев в связи с заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что коронавирусом в стране могут заразиться от 60% до 70% жителей. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич не дал в среду прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, как в организации оценивают озвученные канцлером цифры. Он пояснил, вместе с тем, что ВОЗ в целях прогнозирования развития заболевания сотрудничает с международными экспертами в сфере статистического и математического моделирования.

"ВОЗ работает совместно с международной сетью специалистов в области статистики и математического моделирования для прогнозирования оценки ключевых эпидемиологических параметров COVID-19", - сказал Язаревич.

Он обратил внимание на сведения, опубликованные 19 февраля в информационном бюллетене ВОЗ по коронавирусу. В нем, в частности, говорится, что высказываемые специалистами оценки "должны рассматриваться как предварительные, а параметры, скорее всего, будут обновляться по мере поступления большей информации". "Моделирование может оказать помощь при принятии решений, но оно должно сочетаться с тщательным сбором данных и всеобъемлющим анализом ситуации", - отмечается в документе.

Меркель ранее в среду заявила, что от 60% до 70% населения могут заразиться коронавирусом. "Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким - эксперты говорят о 60-70%", - сказала канцлер. Она не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране. По ее словам, главное сейчас - замедлить распространение вируса.

Слова о 60-70% повторил глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха Лотар Вилер. "С какой скоростью это будет происходить мы не знаем, - сказал он. - Чем медленнее, тем лучше". Ранее о том, что в теории заразиться может каждый третий говорили несколько немецких вирусологов, в частности, вирусолог берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен.

ВОЗ с самого начала вспышки болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, придерживалась крайне осторожного подхода в прогнозах.

Так, 14 февраля в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать мнение американского ученого Айра Лонджини о том, что заражение коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли, Тарик Язаревич сказал: "Мы не узнаем, когда эта вспышка достигнет пика, до самого последнего момента в ее эволюции. Вирус вновь может начать наступление после кажущегося отступления. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями".

Агентство Блумберг 13 февраля привело прогноз американского ученого, соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперта при ВОЗ Айра Лонджини. Он считает, что карантин способен лишь замедлить, но не остановить распространение вируса. По его мнению, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения патогена, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете.

Пандемия COVID-19

На брифинге в Женеве 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавируса в мире теперь характеризуется как пандемия. Ранее организация расценивала ее как эпидемию с многочисленными очагами. По словам главы ВОЗ, болезнь присутствует на настоящий момент в 114 странах.

Согласно Большой российской энциклопедии, эпидемия - это распространение какой-либо инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории. Пандемия - это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране.