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75-летие Победы

Чикагским ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали

Более 30 ветеранов получили награды

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вручены в среду членам "Чикагской ассоциации Второй мировой войны", объединяющей ветеранов из республик бывшего СССР.

"Более 30 ветеранов получили юбилейные медали, - сообщил корреспонденту ТАСС консул-советник Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян. - Среди награжденных - те, кто с оружием в руках боролся с фашизмом, кто участвовал в сражении на Курской дуге, а один из награжденных был среди тех, кто дошел до Берлина".

Президент ассоциации Абрам Сагалович выразил искреннюю признательность за то, что Россия помнит о ветеранах, в том числе и тех, кто находится сейчас за рубежом.

В минувший понедельник юбилейные медали были вручены большой группе членов американской общественной организации "Общество блокадников Ленинграда в Нью-Йорке", а на будущей неделе в Нью-Йорке состоится еще одна церемония награждения ветеранов.

Теги
США75-летие Победы
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