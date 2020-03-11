Главные музеи Мадрида приостановят работу из-за коронавируса

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Основные музеи испанской столицы временно будут закрыты для посетителей во избежание распространения нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Министерства культуры и спорта Испании.

По его сведениям, "было решено одобрить серию временных мер, чтобы гарантировать благополучие посетителей, пользователей и сотрудников" музеев, которые зависят от испанского ведомства.

"Эти меры в основном состоят из временной приостановки их деятельности с учетом интересов общественности", - добавили в министерстве. Это решение, которое вступит в силу в четверг, затронет Национальный музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, музей Тиссена - Борнемисы и другие.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 50 человек умерли.