СМИ: в Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 65

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии со вторника выросло на 25, составив к ночи среды в общей сложности 65. Об этом сообщила в среду газета Ilta-Sanomat.

Большинство новых случаев зафиксировано в столичном регионе - 11 человек. Кроме того, от одного до пяти новых случаев выявлено еще в семи регионах страны.

Первый случай заражения вирусом в Финляндии был установлен еще в январе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.