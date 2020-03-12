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В Театре "Ленком" помянут Григория Горина по случаю 80-летия со дня рождения драматурга

В репертуар театра входят два спектакля по пьесам Горина - "Королевские игры" и "Шут Балакирев"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Коллектив Московского театра "Ленком Марка Захарова" воздаст дань памяти замечательному драматургу, писателю и сценаристу Григорию Горину (1940-2000), которому в четверг могло бы исполниться 80 лет, сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Сегодня мы всем коллективом поедем на Ваганьковское кладбище, где похоронен Григорий Израилевич Горин. Возложим цветы к его могиле. Произнесем слова благодарности этому блистательному мастеру, подарившему нашему театру целую обойму своих замечательных произведений", - сказал Варшавер.

"Нашего худрука Марка Анатольевича Захарова [умер 28 сентября 2019 года] и Григория Израилевича Горина связывала большая творческая и человеческая дружба", - отметил директор театра. "Благодаря этому творческому тандему на сцене "Ленкома" сначала появился легендарный "Тиль" (1974), потом "Поминальная молитва" (1989), в 1995 году вышли "Королевские игры", в 2001 году Захаров поставил последнюю пьесу Горина - знаменитого "Шута Балакирева", премьеру которого драматург уже не увидел", - напомнил Варшавер.

Он уточнил, что в текущем репертуаре "Ленкома" сохраняются два спектакля по пьесам Горина. "Уже четверть века с нашей афиши не сходят "Королевские игры", почти двадцать лет мы играем "Шута Балакирева". Разумеется, актерский состав этих постановок уже неоднократно поменялся, но эти спектакли по-прежнему вызывают зрительский интерес", - констатировал директор "Ленкома".

"Сейчас мы возрождаем еще один спектакль по пьесе Горина "Поминальную молитву", в которой когда-то блистали Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Всеволод Ларионов, Александр Абдулов. Конечно, эту постановку невозможно восстановить в первозданном виде, да это и не нужно, - считает Варшавер. - Режиссером новой версии назначен народный артист России Александр Лазарев, репетиции идут полным ходом".

По словам Варшавера, в спектакле задействованы 15 новых исполнителей, в главной роли Тевье-молочника выступит народный артист РФ Сергей Степанченко. Премьера возрожденной "Поминальной молитвы" намечена на ноябрь 2020 года. "Спектакль решено посвятить памяти Григория Горина, Марка Захарова и многих выдающихся мастеров Театра "Ленком", - сообщил его директор.

О Григории Горине

Григорий Горин - драматург, сценарист, писатель-сатирик. Родился 12 марта 1940 года в Москве, окончил Первый Московский медицинский институт им. Сеченова. Его трудовая биография началась в 1963 году, когда после окончания мединститута он поступил на работу врачом скорой помощи.

В машине с красным крестом доктор Горин проездил ровно пять лет. Но и поменяв профессию, он продолжал спасать людей. "Теперь я не даю им умереть от тоски и страха", - утверждал Горин.

По его собственным подсчетам, им написано 15 пьес, десять сценариев и десяток книг. Его драматические произведения с успехом шли и идут на сценах лучших театров Москвы. Так, "Кин IV" и "Чума на оба ваши дома" были в репертуаре Театра имени Маяковского. "Королевские игры" и "Шут Балакирев" собирают аншлаги в "Ленкоме".

Неизменный интерес у зрителей вызывают и фильмы, созданные по сценариям Горина. В их числе - "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт" и другие популярные ленты. Большинство из них были поставлены известным режиссером, худруком "Ленкома" Марком Захаровым.

Григорий Горин умер в Москве в возрасте 60 лет, спустя три месяца после своего юбилея. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

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