СМИ: общество "Трудовые резервы" просит Минспорт помочь создать фитнес-клубы в офисах

ТАСС, 12 марта. Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" обратилось в Минспорт РФ с просьбой поддержать их инициативу по открытию физкультурно-спортивных клубов (ФСК) в офисах и на производстве. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на письмо организации в Минспорт.

По данным издания, в письме глава общества Илья Галаев предложил чиновникам утвердить методическое пособие по организации ФСК по месту работы, а также попросил предусмотреть возможность их финансовой поддержки.

Как сообщил "Известиям" Галаев, в прошлом году "Трудовым резервам" уже удалось открыть 38 ФСК за счет работодателей, в ближайшие три года общество планирует открыть еще 300 клубов.

Галаев добавил, что для открытия ФСК от работодателя требуется помещение площадью от 45 кв. м, а также закупка тренажеров и спортивного инвентаря, стоимостью не менее 1 млн рублей.

В национальном проекте "Демография" одной из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным к 2024 году, стоит увеличение доли россиян, занимающихся спортом, до 55%. Свою идею президент высказал Федеральному собранию в 2018 году.