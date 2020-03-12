Трутнев поручил Минфину решить вопросы финансирования Забайкалья для борьбы с пожарами

ТАСС, 12 марта. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минфину РФ и Рослесхозу решить вопросы с финансированием Забайкалья для борьбы с природными пожарами. Поручения сделаны по итогам совещания в Улан-Удэ, посвященного предстоящему пожароопасному сезону, сообщила в четверг пресс-служба аппарата полпреда.

"В ходе исполнения указа Владимира Путина МЧС России выделило для региона дополнительно 800 единиц пожарного формирования, был разработан план усиления пожарных формирований региона, но для реализации плана не был определен источник финансирования. Юрий Трутнев поручил Минфину России рассмотреть предложения Забайкальского края по финансированию плана противопожарного прикрытия региона. <…> Рослесхозу поручено в кратчайшие сроки проработать предложения по увеличении объемов приобретаемой техники и перераспределении финансирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатору региона Александру Осипову поручено подготовить сводный доклад о ситуации и возглавить рабочую группу по разработке противопожарных мероприятий в крае. "Надо обеспечить защищенность населения. У нас в стране не должны гореть населенные пункты, люди не должны терять свои дома и имущество", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Региональные власти Забайкалья уделяют особое внимание подготовке к предстоящему пожароопасному сезону, который начнется в конце марта. Но, как заметил Осипов, сказывается низкий уровень материально-технического обеспечения и краевых пожарных формирований, и лесопожарных формирований, которыми регион управляет по переданным федерацией полномочиям, а также добровольных пожарных дружин и ведомственных противопожарных служб.

"Есть существенный дефицит по линии Рослесхоза по оснащению лесопожарных формирований. Технику нам впервые за многие годы выдали в 2019 году - 80 единиц, но этого очень мало, учитывая то, что долгие годы техника не выделялась, - сказал Осипов. - Из более чем 600 единиц находится в плачевном состоянии, техника практически не готова к существенной эксплуатации со значительной нагрузкой, то есть мы не уверены в этой технике, если возникнут серьезные пожары".

Глава региона также отметил, что финансирование выделяется на так называемый мониторинг пожаров, а понесенные расходы возмещаются только после. "Мы считаем, что эта практика неверная - надо финансировать полноценно лесопожарные формирования, чтобы они всегда были готовы и вовремя реагировали. Переход к постоянному финансированию от возмещения после пожара приведет и к мотивации и к лучшей оснащенности, подготовке пожарных формирований", - подчеркнул Осипов.