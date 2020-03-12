В Таиланде число случаев заражения новым коронавирусом достигло 70

БАНГКОК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом у местных жителей. Об этом объявили в четверг представители министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции.

По словам представителя Минздрава Сукхума Канчанапимая, "11 новых случаев заражения зафиксированы у граждан Таиланда". "Все они находились на одной вечеринке, где также был человек из Гонконга, который уже покинул страну", - добавил он. Отмечается, что всего на мероприятии было 15 человек.

Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 70, вылечились 35 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.

В Таиланде первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен 13 января у 74-летней китаянки из города Ухань. 24 января она была выписана из больницы, поскольку лабораторные исследования показали отсутствие вируса, после этого она вернулась обратно в Китай.