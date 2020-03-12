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Дети из ДНР и ЛНР в июне отдохнут во Всероссийском детском центре "Орленок"

На отдых приедут 25 детей

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Дети из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приедут на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок" в июне 2020 года, сообщил ТАСС директор учреждения Александр Джеус.

"Орленок" всегда протягивал руку помощи всем, кто в ней нуждается. В июне этого года планируется приезд 25 детей с юго-востока Украины, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов. Направляющая организация - Следственный комитет РФ", - сказал он.

Джеус добавил, что с декабря 2019 года центр "Орленок" совместно со Всероссийским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" также участвует в акции "Дети России - детям Сирии".

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие в общем 1,5 тыс. детей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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