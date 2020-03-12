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Распространение коронавируса нового типа

В штаб-квартире ООН вводят новые ограничения в связи с коронавирусом

Организация не зафиксировала ни одного случая заболевания коронавирусом среди своих сотрудников в Нью-Йорке, однако приняла решение о прекращении посещений здания штаб-квартиры

ООН, 12 марта. /ТАСС/. ООН не зафиксировала ни одного случая заболевания коронавирусом среди своих сотрудников в Нью-Йорке, однако приняла решение о прекращении посещений здания штаб-квартиры. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ежедневно в здании ООН проводятся десятки экскурсий, они также были отменены.

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"На данный момент нам неизвестно ни об одном случае заражения COVID-19 среди сотрудников ООН в Нью-Йорке, - подчеркнул он. - В целях предосторожности после решения о сокращении числа сотрудников, находящихся в здании секретариата, было принято решение закрыть здание для посетителей и прекратить на некоторое время проведение экскурсий".

Дюжаррик пояснил, что новые правила вступают в силу со среды. Ранее он объявил о решении генсека обязать всех сотрудников секретариата работать из дома в течение двух недель после приезда из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.

По его словам, организация готова принять дальнейшие меры в случае негативного развития событий.

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