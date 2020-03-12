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75-летие Победы

Памятник труженикам тыла и детям войны установят в Улан-Удэ к 9 Мая

Мемориал, состоящий из четырех бронзовых фигур, разместят на площади Славы

ТАСС, 12 марта. Власти Улан-Удэ планируют к 9 Мая установить бронзовый памятник труженикам тыла и детям войны, разработанный художниками из Москвы. Об этом в четверг сообщила администрация города.

2020 год в стране президентом РФ Владимиром Путиным объявлен Годом памяти и славы.

"К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы в г. Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла и детям войны. Авторы проекта - творческий коллектив "Студии военных художников имени М. Б. Грекова" из Москвы, скульптор - Алексей Чебоненко", - говорится в сообщении.

Скульптурное произведение бюджету города обойдется в сумму более 10,8 млн рублей.

"Мемориал будет состоять из четырех бронзовых фигур. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность", - уточняется в сообщении. В основании бронзовой стелы поместят элемент герба Бурятской АССР, а на стелу прикрепят таблички с информацией о работе участников тыла.

Со 2 апреля по 21 июня 2019 года в регионе проводился открытый конкурс на лучший эскиз проекта памятника. На конкурс поступило пять заявок, победителем стала творческая группа из Москвы.

Теги
РоссияБурятия75-летие Победы
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