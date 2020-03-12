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СФ сводит к минимуму прямые контакты с зарубежными коллегами из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет Федерации нарабатывает опыт дистанционного общения с зарубежными коллегами и сводит к минимуму любые прямые контакты с ними из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Прямые контакты сведены к минимуму, сохраняется только то, что по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить. Нарабатываем опыт дистанционного общения - видеомосты, телеконференции, обычная переписка", - сказал Косачев.

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