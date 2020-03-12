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В СК предложили снизить налоги и субсидировать кредиты на открытие детских лагерей

Представитель СК Евгения Минаева попросила внести ее рекомендации на рассмотрение в Думу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представитель СК РФ Евгения Минаева предложила в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ввести налоговые льготы для организаторов детских лагерей.

"Неоднократно мы на всех площадках предлагали ввести налоговые льготы для тех, кто владеет лагерями, в том числе и земельные налоговые льготы. Субсидировать на государственном уровне погашение процентов по кредитам, которые берут на открытие лагерей", - предложила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

Следователь попросила внести ее рекомендации на рассмотрение в Думу. Президиум комитета принял это предложение.

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