Средняя цена путевки в детский лагерь в 2019 году составила 21 тыс. рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в прошлом году составила около 21 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорь Михеев.

"По стоимости питания и путевок - это традиционно выделяет субъект РФ, в каждом субъекте разная стоимость. По прошлому году средняя стоимость [путевки] была 21 тыс. [рублей]", - заявил он на совещании в Госдуме по вопросу готовности к летней оздоровительной кампании - 2020.

Согласно справочным материалам к совещанию, средняя стоимость отдыха и оздоровления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, составила при этом 16 тыс. 949 рублей, отдых в этом случае организуется за счет регионального и местного бюджетов. "Общая потребность в финансировании - 75 млрд 646 млн рублей. Нехватка финансирования - 48 млрд 670 млн рублей", - отмечается в справке.