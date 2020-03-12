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Минпросвещения намерено ограничить общий доступ к пляжам и водоемам вблизи детских лагерей

Соответствующая инициатива упоминалась на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, на котором обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разрабатывает правительственный законопроект, который запретит пользоваться водоемами и пляжами, расположенными рядом с детскими оздоровительными лагерями. Об этом говорится в справочных материалах к расширенному заседанию комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, на котором в четверг обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании.

"В настоящее время... Минпросвещения России осуществляется разработка проекта федерального закона, которым предусматривается установление ограничения доступа посторонних лиц к водным объектам и на территорию пляжа, расположенным вблизи организаций отдыха детей и их оздоровления", - отмечается в документе.

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