МЧС подготовило законопроект о требованиях к пожарной безопасности в палаточных лагерях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МЧС РФ подготовило законопроект, устанавливающий требования пожарной безопасности в палаточных лагерях, а также планирует составить национальный стандарт для палаток. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду.

"Подготовлен проект постановления правительства по регулированию противопожарного режима палаточных лагерей", - сказал он.

По словам Дмитриева, в документе прописаны правила поведения детей в палаточных лагерях, порядок содержания территорий для стоянки, выбор места для установки палаток и другое.

По данным представителя МЧС, из 36 несанкционированных лагерей, выявленных в прошлом году, 16 были палаточными. Он признал, что найти такие лагеря достаточно сложно. "Палаточные лагеря - вопрос внеплановый, и мы не можем отследить их в плановом порядке. Они стихийно образуются. Но мы вводим комплекс определенных мер", - сказал Дмитриев.

"В этом году запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке национального стандарта, устанавливающего требования к материалам и конструктивным особенностям палаток", - добавил сотрудник надзора.

Также Дмитриев попросил представителей Госдумы, участвовавших в заседании, ходатайствовать перед правительством о проведении этой весной проверок детских лагерей, которые были открыты в этом году и по этой причине не были включены в план проверок МЧС.