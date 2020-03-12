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Распространение коронавируса нового типа

Чайка поручил принять меры для безопасного отдыха в СКФО из-за ситуации с коронавирусом

По словам полпреда президента РФ в СКФО, Ставропольский край обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из крупнейших и востребованных курортов страны

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поручил принять необходимые меры для организации безопасного отдыха туристов на курортах Северного Кавказа в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.

"Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых", - сказал Чайка в четверг на совещании в Ставрополе.

По его словам, Ставропольский край обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из крупнейших и востребованных курортов страны.

"Динамика в развитии туризма однозначно положительная. Только за последний год приток отдыхающих вырос на 13%. Это однозначно свидетельствует о грамотном подходе к развитию ставропольских курортно-оздоровительных зон", - отметил полпред.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСКФОСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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