Пострадавшие от наводнения дальневосточники рассказали о переезде в новые дома

ТАСС, 12 марта. Тысячи домов и квартир получили повреждения в результате паводка, произошедшего летом 2019 года на Дальнем Востоке, сотни из них оказались непригодными для жизни людей. Власти страны выделяют средства на новое жилье для пострадавших, которые после нескольких месяцев проживания в пунктах временного размещения получили возможность переехать в новые дома, зачастую лучше прошлых. ТАСС пообщался с новоселами и узнал у региональных властей, как идет работа по предоставлению подстрадавшим нового жилья.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали сильные паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В Приамурье подтопило 135 населенных пунктов, 329 фермерских хозяйств. В Хабаровском крае в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадали крупнейшие города региона - Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В Приморском крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов, однако Приморье оказалось единственным регионом, где непригодных для проживания домов выявлено не было.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями регионов Дальнего Востока, затронутых паводком, принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья и организации ремонта. Осенью 2019 года правительство России выделило Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской АО из своего резервного фонда 1,2 млрд рублей на поддержку жителей, чье жилье оказалось разрушено паводком. Амурская область получила 512,5 млн рублей, Хабаровский край - 573,5 млн рублей, Еврейская автономная область - 116,2 млн рублей. 28 февраля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,5 млрд рублей трем регионам на социальную поддержку оставшихся без жилья граждан.

Новые дома

Приобретение пострадавшими нового жилья затягивается на несколько месяцев, в течение которых семьи проживают в пунктах временного размещения или длительного пребывания (ПВР или ПДП). Семья жителя Комсомольска-на-Амуре Игоря Ващенкова, лишившаяся двухэтажного частного дома, прожила в ПВР три месяца. Дом был затоплен наполовину первого этажа, вода ушла с территории только к началу октября. Дом в итоге признали непригодным для проживания.

"Мы заняли в ПВР две комнаты, нас обеспечивали горячим питанием, условия были хорошими. За это время мы подыскивали себе новый дом и, получив сертификат, <...> приобрели себе новый дом. Он находится так же недалеко от центра города, как и предыдущий, но на сопке, в удалении от Амура. Сейчас скорее город весь утонет, чем до нас достанет. В нашем случае получилось, что не было бы счастья, да несчастье помогло", - рассказал ТАСС Ващенков.

По площади дом оказался чуть больше предыдущего. По словам главы семьи, места хватает всем, дети довольны и счастливы. Новый год они уже встречали в новом доме, из своих средств платили только за земельный участок.

Семья Белоусовых из села Богословка Амурской области тоже потеряла собственный дом и пять месяцев провела в пункте длительного пребывания, рассказала ТАСС мама двух детей Елена Белоусова. "Наводнение началось очень быстро, мы даже подготовиться не успели. Как только объявили эвакуацию, мы с мужем забрали детей, кое-какие вещи на сменку и почти сразу уехали в Новокиевский Увал (районный центр). Когда вода сошла, мы узнали, что возвращаться нам некуда. Дома были затоплены под крышу, были испорчены полностью мебель, посуда, одежда, бытовая техника, все имущество пришло в негодность", - рассказала собеседница агентства.

В ПДП семье пришлось ютиться в одной комнате, зато на полученный от государства сертификат Белоусовы смогли купить сразу 3-комнатную квартиру в том же поселке, где размещался пункт длительного пребывания. Теперь у каждого ребенка появилась своя комната.

"Дочка ходит в детский сад буквально в 50 метрах от дома, школа тоже совсем рядом. Переезд у нас случился в феврале, теперь мы уже в своей квартире", - сказала собеседница агентства.

Процесс продолжается

Количество частично и полностью оставшихся без жилья в трех пострадавших от наводнения регионах Дальнего Востока исчисляется сотнями. Как сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике правительства Еврейской автономной области (ЕАО), в перечень утраченных в регионе включено 161 жилое помещение. К марту 2020 года за новым жильем обратились 129 человек, 80 из них уже выданы свидетельства, по которым 16 семьям уже выплатили компенсации на сумму 38,13 млн рублей. Девять заявителей ожидают оплату после поступления межбюджетного трансфера из бюджета РФ. Еще 46 граждан подыскивают себе подходящие дома и квартиры.

"На 2020 год правительством Еврейской автономной области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявлена дополнительная потребность на предоставление на приобретение и строительство жилых помещений взамен утраченных в размере 806,4 млн руб. На произведение выплат на проведение капитального ремонта заявлена потребность в размере 54,28 млн рублей. На днях постановление правительства РФ было подписано. Еврейская автономия получит более 860 млн рублей", - пояснили ТАСС в правительстве ЕАО.

Как рассказала ТАСС министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева, заявления и документы для получения поддержки в регионе подали 768 граждан. Из них за новым жильем обратились 256 граждан, а за помощью с капитальным ремонтом еще 512.

"В 2019 году из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим от паводка Приамурье получило 459 млн рублей, из них: на проведение капитального ремонта - 86,4 млн, на приобретение жилья 372,8 млн. Указанные средства направлены на специальные счета граждан, открытые в кредитных организациях: 163 гражданам на приобретение жилых помещений, 302 гражданам - на осуществление капитального ремонта жилья", - пояснила министр.

В Хабаровском крае, пострадавшем от паводка сильнее всего, непригодными для проживания из-за паводков были признаны 413 жилых помещения, из них 226 жилых домов, в которых проживали 1152 человека. Еще 558 помещений нуждаются в капитальном ремонте.

"Сейчас продолжается прием заявлений на получение мер социальной поддержки в связи с утратой и повреждением жилья. Выдано 137 уведомлений на предоставление гражданам выплат на приобретение или строительство домов, в частности 11 многодетным семьям, трем инвалидам, 13 одиноким престарелым гражданам. В краевом бюджете на 2020 год также предусмотрены 469,8 млн рублей из резервного фонда правительства края, которые могут быть использованы для ликвидации последствий ЧС", - сказали агентству в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.