Росреестр предложил штрафовать за строительные работы на месте воинских захоронений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росреестр направил в правительство два законопроекта, предусматривающих совершенствование законодательства в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Законопроекты вводят ограничения на использование земельных участков, входящих в состав территорий боевых действий в период Великой Отечественной войны, на которых обнаружены непогребенные останки погибших военнослужащих, отмечает ведомство.

"В частности, ограничения могут быть временно наложены на проведение земляных и строительных работ на таких участках. Кроме того, предлагается установить административную ответственность в виде предупреждения или штрафа", - говорится в сообщении.

Так, Росреестр предлагает штрафовать за нарушение запрета на проведение строительных, земляных и других работ, из-за которых непогребенные останки военнослужащих или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены. Кроме того, предлагается ввести штрафы за сокрытие от местных властей информации о найденных воинских захоронениях.

Работа над проектами законов проводилась по поручению президента и правительства, заключается в сообщении.