ВЦИОМ: половина россиян не испытывает проблем со сном

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Каждый второй россиянин крепко спит (50%) и легко засыпает (53%), свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с 2018 годом доля быстро засыпающих россиян снизилась на 6 процентных пунктов (п.п.), доля крепко спящих - на 1 п.п.

В то же время 46% часто просыпаются по ночам. Кроме того, 42% долго не могут заснуть.

Половина респондентов (53%) чувствуют себя бодрыми после сна, в то время как 43% долго не могут "раскачаться".

Согласно данным ВЦИОМ, треть опрошенных (34%) встают с хорошим настроением, 11% - с подавленным, 52% - с нейтральным. В 2013 году эта цифра составляла 38%, 16% и 44% соответственно.

Каждый пятый россиянин (20%) видит сны каждую ночь, каждый четвертый (26%) - несколько раз в неделю, 27% почти не видят сны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 марта 2020 года среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.