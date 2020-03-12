Сахалинские депутаты поддержали открытие музея спорта на курорте "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы поддержали идею общественников о создании музея спорта в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух", сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"После получения документации мы еще раз соберемся вместе со специалистами двух министерств - спорта, а также культуры и архивного дела, чтобы продолжить работу над этим вопросом. На этот раз мы сделаем все возможное, чтобы в Сахалинской области появился музей спорта", - цитирует пресс-служба спикера областной думы Андрея Хапочкина.

Будущий музей спорта планируют разместить в так называемой "Альпийской хижине", которая была построена японскими архитекторами еще в 1930-х годах и долгие годы являлась туристической визиткой Сахалина. "В советские времена здание несколько раз горело, но благодаря кирпичным стенам каждый раз возрождалось, оставаясь до нашего времени практически в первозданном виде", - уточнили в пресс-службе.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области и известен далеко за пределами региона, на его территории проходят крупные спортивные соревнования международного уровня. Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город - кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года.

В 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.