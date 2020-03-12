Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен в четверг на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, бизнесмен награжден за "большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов". "Ренова" является стратегическим инвестором холдинга "Аэропорты регионов", в который входят международные аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону), Елизово (Петропавловск-Камчатский) и Новый Уренгой.

Тем же указом орденом Александра Невского "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" награжден предприниматель Иван Саввиди.

Кроме того, вице-президент клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтинг", знаменитый в прошлом хоккеист Фил Эспозито награжден орденом Дружбы "за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады".

Главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте и актеру Игорю Золотовицкому присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".