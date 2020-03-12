Академик Юрий Золотов награжден орденом Александра Невского

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Академик РАН Юрий Золотов награжден орденом Александра Невского. Текст указа президента России Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

Академик награжден "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу".

Юрий Александрович Золотов родился в 1932 году в Московской области. В 1955 году окончил химический факультет МГУ, затем аспирантуру Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР, там же работал в 1958-1989 годах, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора. В 1989-1999 годах - директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР (РАН). В 1987 году избран академиком АН СССР.

В настоящее время советник Президиума РАН, заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах РАН, председатель Научного совета РАН по аналитической химии.

Его исследования были посвящены аналитической химии, радиохимии и координационной химии. Опубликовал более 900 научных работ, в том числе 44 книги; имеет 32 авторских свидетельства и патента. Лауреат Государственных премий СССР (1972), РСФСР (1991) и Российской Федерации (2000), премий Совета министров СССР (1985) и правительства РФ (2008). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы и "Знак Почета". Имеет ряд международных научных наград.