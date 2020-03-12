Facebook не стала обжаловать штраф за непредоставление данных о пользователях в России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение суда оштрафовать компанию Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставить российским властям данные пользователей РФ вступило в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Апелляционная жалоба на решение мирового участка Таганского суда о штрафе в отношении Facebook не поступала. Решение вступило в силу", - сказали в пресс-службе.

Мировой участок Таганского района ранее постановил признать компании Facebook и Twitter виновными по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить каждой штраф в размере 4 млн рублей. Twitter обжаловал данное решение.

Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.