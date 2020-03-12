{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выплаты на переселение в 2020 году получат 110 семей из Дудинки в Красноярском крае

С 2011 по 2019 год почти 1,4 тыс. семей получили соцвыплаты и приобрели жилье за пределами Таймыра

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Социальные выплаты на переселение из Дудинки на севере Красноярского края получат 110 семей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

Мероприятие проходит в соответствии с подпрограммой "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" краевой программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан". Переселиться с севера в более благоприятные климатические условия могут жители Дудинки и Норильска.

"Решение о предоставлении социальных выплат в 2020 году принято в отношении 110 семей, проживающих в городе Дудинке. Из них по категориям: "инвалиды" - 28 семей, "пенсионеры" - 82 семьи", - говорится в сообщении. Выдача сертификатов на выплату в Дудинке началась в четверг.

В администрации уточнили ТАСС, что в 2019 году по программе переселения с севера "на материк" уехали 122 семьи.

Всего на приобретение жилья северянам в этом году будет выделено более 943 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета и компании "Норникель".

С 2011 по 2019 год почти 1,4 тыс. семей получили социальные выплаты и приобрели жилье за пределами Таймыра. Из них 42% выбрали местом постоянного проживания более южные территории Красноярского края, 8% - Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 10% - Москву и Московскую область.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Речь идет о Свято-Покровском храме в селе Будераж Ровенской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС