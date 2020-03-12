Выплаты на переселение в 2020 году получат 110 семей из Дудинки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Социальные выплаты на переселение из Дудинки на севере Красноярского края получат 110 семей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

Мероприятие проходит в соответствии с подпрограммой "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" краевой программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан". Переселиться с севера в более благоприятные климатические условия могут жители Дудинки и Норильска.

"Решение о предоставлении социальных выплат в 2020 году принято в отношении 110 семей, проживающих в городе Дудинке. Из них по категориям: "инвалиды" - 28 семей, "пенсионеры" - 82 семьи", - говорится в сообщении. Выдача сертификатов на выплату в Дудинке началась в четверг.

В администрации уточнили ТАСС, что в 2019 году по программе переселения с севера "на материк" уехали 122 семьи.

Всего на приобретение жилья северянам в этом году будет выделено более 943 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета и компании "Норникель".

С 2011 по 2019 год почти 1,4 тыс. семей получили социальные выплаты и приобрели жилье за пределами Таймыра. Из них 42% выбрали местом постоянного проживания более южные территории Красноярского края, 8% - Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 10% - Москву и Московскую область.