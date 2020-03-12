В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 850 человек

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 850 человек заразились коронавирусом в Швейцарии. Об этом сообщила в четверг швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на сведения Федерального управления общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"ФУОЗ информировало о новых цифрах: всего 858 позитивных тестов (на наличие коронавируса), из которых 815 уже подтверждены. По сравнению с ситуацией на среду зарегистрировано 202 новых случая заболевания. Число умерших прежнее - 4 человека", - отметила телекомпания.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. В ряде кантонов приняты более строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, чем на федеральном уровне. В частности, в Женеве требуется получение разрешения местных властей на проведение всех мероприятий с числом участников больше 100 человек. В кантоне Тичино, который граничит с Италией, функционируют только школы обязательного среднего образования, тогда как занятия в университетах и профессиональных училищах отменены.

Особое внимание уделяется здоровью людей старше 65 лет, а также всех лиц с ослабленным здоровьем. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.