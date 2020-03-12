{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 850 человек

По решению правительства, в стране по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 850 человек заразились коронавирусом в Швейцарии. Об этом сообщила в четверг швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на сведения Федерального управления общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"ФУОЗ информировало о новых цифрах: всего 858 позитивных тестов (на наличие коронавируса), из которых 815 уже подтверждены. По сравнению с ситуацией на среду зарегистрировано 202 новых случая заболевания. Число умерших прежнее - 4 человека", - отметила телекомпания.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. В ряде кантонов приняты более строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, чем на федеральном уровне. В частности, в Женеве требуется получение разрешения местных властей на проведение всех мероприятий с числом участников больше 100 человек. В кантоне Тичино, который граничит с Италией, функционируют только школы обязательного среднего образования, тогда как занятия в университетах и профессиональных училищах отменены.

Особое внимание уделяется здоровью людей старше 65 лет, а также всех лиц с ослабленным здоровьем. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.

 

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Речь идет о Свято-Покровском храме в селе Будераж Ровенской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС