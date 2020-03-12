Великобритания не видит смысла в запрете на въезд в страну

ТАСС, 12 марта. Британское правительство провело консультации со специалистами и получило от них рекомендации не вводить запрет на въезд граждан из других стран из-за вспышки коронавируса, как это ранее сделали США. Об этом в четверг заявил представитель премьер-министра Великобритании.

"В ходе консультаций нам не рекомендовали принимать подобный шаг", - приводит агентство Reuters слова представителя.

В среду президент США Дональд Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну европейцев. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Позднее агентство Reuters сообщило, что США не проводили никаких консультаций со своими европейскими союзниками перед принятием решения о закрытии границы.