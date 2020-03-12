Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Раскольники из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровской храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Будераж Ровенской области. Об этом в четверг говорится в сообщении Центра информации УПЦ.

"Сегодня наши люди увидели суету у дверей храма и попытались помешать общине ПЦУ срезать замки, даже выключили электричество, чтобы невозможно было подключить электропилу", - приводит информационный центр слова клирика Ровенской епархии УПЦ, протоиерея Василия Начева. Прихожане вызвали полицию, но, как подчеркнули в УПЦ, "попыток уладить конфликт представители правоохранительных органов не сделали". В настоящий момент помещения храма удерживают раскольники.

Сторонники ПЦУ уже дважды - 19 октября 2019 года и 25 января текущего года - пытались захватить Свято-Покровскую церковь в селе Будераж. Храм был опечатан до решения конфликта в суде.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.

Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в конце декабря 2019 года заявил, что уже возбуждено более 250 уголовных дел по факту таких инцидентов.