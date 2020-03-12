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75-летие Победы

Депутаты облдумы одобрили инициативу о присвоении Саратову звания города трудовой доблести

Теперь соответствующее ходатайство направят Владимиру Путину

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты областной думы в среду единогласно поддержали инициативу о присвоении звания "Город трудовой доблести" Саратову, где в годы войны работало множество предприятий, в том числе авиазавод, выпускавший по 13 самолетов в день.

В феврале Госдума приняла законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести". Согласно документу, звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". Ранее глава региона Валерий Радаев поручил создать рабочую группу для подготовки необходимой заявочной документации о присвоении Саратову этого звания.

"Саратовские предприятия награждены орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Когда маршал Советского Союза Ворошилов приехал на авиационный завод и увидел за станками четырнадцатилетних подростков, то не без горечи назвал его "детским садом". Но этот "детский сад" выпускал 13 самолетов в день. Перечислять можно очень долго, и каждый факт будет свидетельством ежедневного подвига и героизма жителей всей области", - сказал в ходе заседания губернатор региона Радаев.

По данным пресс-службы облдумы, теперь президенту России Владимиру Путину направят ходатайство о присвоении Саратову почетного звания. В случае положительного решения в Саратове может быть установлена стела с изображением герба города. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект подчеркивает "значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу", а в числе городов, проявивших "трудовую доблесть", упомянул Челябинск, Ижевск, Свердловск (Екатеринбург), Горький (Нижний Новгород), Самару, Вологду, Оренбург, а также его родной Саратов. Саратов в годы войны являлся тылом, сюда было эвакуировано множество заводов, здесь располагались госпитали, куда везли раненых, в том числе из Сталинграда.

Теги
РоссияСаратовская область75-летие Победы
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