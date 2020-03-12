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Распространение коронавируса нового типа

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

В стране зафиксировано 11 новых случаев инфицирования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин. Об этом в четверг сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики.

По его информации, большинство зараженных - иностранцы. Они помещены на карантин, их состояние описывается как стабильное. Общее число инфицированных в стране достигло 85.

12 марта власти ОАЭ запретили курение кальяна в Дубае и Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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