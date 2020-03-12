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Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло за день на 134 человека

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Число тех, у кого диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, увечилось в Великобритании за день на 134 человека до 590. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Министерством здравоохранения и социальных дел страны.

"На территории Соединенного Королевства было проведено 29 764 анализов [на наличие коронавируса нового типа], из которых 29 174 дали отрицательный результат, а 590 - положительный. Восемь пациентов, анализы которых на COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида - прим. ТАСС) были положительными, скончались", - говорится в документе. Днем ранее сообщалось о 456 инфицированных.

 

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