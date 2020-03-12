Источник: зампред оборонного комитета СФ находится на карантине после поездки в Париж

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин решил для профилактики распространения коронавируса взять больничный после поездки на заседание комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париж, он находится на карантине, сообщил ТАСС источник в аппарате верхней палаты парламента.

"У нас Кожин вчера не присутствовал [на пленарном заседании], он был на комиссии ПАСЕ в Париже, и, можно сказать, решил прокарантиниться, он не болеет, просто взял больничный, чтобы не было лишних рассуждений", - сказал источник.

Источник добавил, что следующее заседание палаты после внепланового пленарного заседания 14 марта состоится только 25 марта, "до этого числа все карантинные меры сенатор, скорее всего, выполнит".

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за коронавируса, соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В их числе Италия, Франция, Германия и Испания. Приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить самоизоляцию на дому и не ходить на работу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.