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"Яндекс.Погода" рассказала об итогах московской зимы

21 февраля был зафиксирован самый теплый день зимы, тогда воздух прогрелся до плюс 7,8

Средняя температура воздуха в Москве зимой впервые за всю историю метеонаблюдений превысила ноль градусов и достигла 0,2 градуса тепла. Это следует из данных "Яндекс.Погода".

В сообщении также говорится, что из 91-го зимнего дня 72 проходили с осадками, а ветер чаще всего дул с Юго-Запада и Запада.
 
Практически все погодные рекорды зимнего периода были зафиксированы в начале февраля:

  • 1 февраля - максимальная высота снега (11 см),
  • 2 февраля - максимальное количество осадков (7 мм за 12 часов),
  • 3 февраля - минимальное атмосферное давление (723 мм ртутного столба),
  • 7 февраля - самый сильный ветер (до 12 м/с),
  • 8 февраля - минимальная температура (минус 15 градусов), 
  • 21 февраля - самый теплый день зимы, воздух прогрелся до плюс 7,8.
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