"Яндекс.Погода" рассказала об итогах московской зимы

Средняя температура воздуха в Москве зимой впервые за всю историю метеонаблюдений превысила ноль градусов и достигла 0,2 градуса тепла. Это следует из данных "Яндекс.Погода".

В сообщении также говорится, что из 91-го зимнего дня 72 проходили с осадками, а ветер чаще всего дул с Юго-Запада и Запада.



Практически все погодные рекорды зимнего периода были зафиксированы в начале февраля: