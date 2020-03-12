Минюст внес бельгийскую НПО "Европейский фонд за демократию" в реестр нежелательных в РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минюст России внес бельгийскую организацию "Европейский фонд за демократию" в перечень нежелательных неправительственных организаций на территории РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Европейский фонд за демократию" (European Endowment for Democracy) стал 20-й нежелательной НПО в данном реестре.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что организация признана нежелательной. По данным надзорного ведомства, ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений таких организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит организации отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов в размере до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.