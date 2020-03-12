В Ростове-на-Дону установили памятник десантнику, погибшему в бою у высоты 776 в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Памятник Герою России Дмитрию Петрову, погибшему в Чечне во время второй чеченской войны в бою в Аргунском ущелье, открыли в Ростове-на-Дону, его родном городе.

"Наш земляк, офицер, десантник Дмитрий Петров <...> со своими сослуживцами встали на пути бандитов, которые шли в мирные населенные пункты, не пропустили их. <...> Наша святая обязанность - донести об этом подвиге будущим поколениям, чтобы они не забывали об этом", - сказал на церемонии открытия памятника заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, подвиг псковских десантников сравним с героическими эпизодами Великой Отечественной войны. "И подвиг его, его товарищей сродни подвигу тех, кто защищал брестскую крепость, город Сталинград. <...> На таких людях, как Дмитрий, держится наша Россия", - сказал он.

Мать десантника, присутствовавшая на церемонии открытия памятника, отметила, что не знала о том, что сын участвовал в войне. "Не знали, думали, что он на учениях. Он нам сказал, что пошел на учения. Пожалел нас, скрыл", - сказала она. Классный руководитель Дмитрия также отметила, что он не стал рассказывать об участии в вооруженном конфликте. "Накануне этих трагических событий Дима приезжал в Ростов, мы с ним встретились, <...> мы с ним долго разговаривали, <...> конечно, он не сказал, что едет в Чечню. Это был веселый, жизнерадостный человек", - сказала преподаватель.

Участие в открытии памятника также приняли юнармейцы, военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра ЮВО.