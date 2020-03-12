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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число заразившихся коронавирусом за полдня возросло до 361

Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за полдня с 302 до 361. Об этом сообщило в четверг Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 15:00 (17:00 мск).

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На наличие вируса были проверены 5,8 тыс. человек. Один человек умер, четыре выздоровели. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах.

Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим с 16 марта. Организаторы культурных и спортивных событий, конференций, выставок, администрации музеев, музыкальных клубов объявили о прекращении работы до конца марта из-за указа правительства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

 

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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