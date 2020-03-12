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Распространение коронавируса нового типа

В Болгарии число заражений коронавирусом выросло вдвое

В стране подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом, одна женщина скончалась

СОФИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Девять новых положительных проб на коронавирус зафиксировано в Болгарии. Таким образом, число заразившихся увеличилось более чем вдвое - в среду число случаев заражения было 7. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски.

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"На базе 99 исследованных проб, исследованных в четверг, установлено 9 лиц, зараженных коронавирусом, все они жители Софии разных возрастных групп", одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ведется выявление граждан, которые находились с ними в контакте", - сказал Мутафчийски.

В общем сложности на данный момент в Болгарии подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом, одна женщина скончалась, состояние одного заболевшего критическое. Заболевание зарегистрированы в городах Плевене, Габрово и Софии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
БолгарияРаспространение коронавируса нового типа
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