СМИ: власти Бразилии подтвердили коронавирус у чиновника, встречавшегося с Трампом

"Медицинская служба администрации президента принимала и продолжает принимать превентивные меры, направленные на охрану здоровья президента республики и всей делегации, которая сопровождала его в поездке в США, а также всех сотрудников дворца Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - прим. ТАСС)", - цитирует портал заявление секретариата главы государства. Власти также уточнили, что Вайнгартен помещен на карантин у себя дома в Сан-Паулу.

Накануне стало известно о том, что у Вайнгартена, который входил в состав делегации вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы гриппа. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных превысило 70 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 900 человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса".