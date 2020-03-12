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Эксперт Минздрава заявил, что больше половины населения РФ старше 30 лет имеют лишний вес

Проблему ожирения главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян назвал пандемией

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Каждый второй житель России в возрасте старше 30 лет имеет лишний вес, каждый четвертый - страдает ожирением. Об этом в четверг сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян на заседании Межведомственного совета при Минздраве РФ по общественному здоровью.

"Глобальные вызовы со стороны питания, <…> буквально пандемия, - это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова эксперта пресс-служба Минздрава.

В данном контексте Тутельян отметил важность физической активности людей, а также необходимость проведения просветительских работ с населением по правильному питанию. "И, конечно, дефицит микронутриентов - витамины, минеральные вещества, микроэлементы", - сказал диетолог, добавив о важности проблемы дефицита йода.

"В проблеме йодного дефицита как в зеркале отражается все то, о чем мы сегодня говорим: и девиантное нарушение поведения у подростков, и потребление алкоголя и табакокурение, потому что дефицит йода снижает IQ. Не говоря уже об огромном пласте заболеваний щитовидной железы", - подержала Тутельяна заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Екатерина Трошина, слова которой приводит пресс-служба министерства.

По ее словам, решить проблему йододефицита в России можно путем йодирования соли и повсеместного применения ее в продуктах.

Согласно данным Минздрава РФ по заболеваемости всего населения России, число россиян с диагнозом ожирение в 2018 году поставило 2,02 млн человек по сравнению с 19,3 млн в 2017 году.

О нацпроекте

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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