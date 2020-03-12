Британские власти считают, что подхватить коронавирус могли до 10 тыс. граждан

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британские власти считают, что новым коронавирусом в стране могут быть инфицированы от 5 до 10 тыс. человек. Об этом научный советник правительства Патрик Валланс заявил в четверг на пресс-конференции в Лондоне. Ее показывал в прямом эфире телеканал Sky News.

"В настоящий момент в Великобритании подтверждены около 590 случаев и более 20 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Если посчитать, что именно это означает с точки зрения абсолютных цифр, то, вероятнее всего, у нас на настоящий момент инфицированы от 5 до 10 тыс. человек", - сказал он.

По оценкам эксперта, от пика вспышки коронавирусной инфекции страну отделяют больше двух месяцев. "Мы думаем, что до пика может оставаться от 10 до 14 недель, может быть чуть дольше", - отметил эксперт. "Около 95% людей, по прогнозам, будут инфицированы в течение девяти недель до пика или после него и около 50% - в течение четырех недель до пика или после него", - сказал Валланс.