Первая смерть от коронавируса нового типа зарегистрирована в Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщила в четверг премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Вечером мы получили данные о первой смерти от коронавируса. Это пожилой человек, который болел", - сказала она.

В Норвегии зафиксировано уже более 620 случаев заражения.

С вечера четверга в стране закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.