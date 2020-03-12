{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Первая смерть от коронавируса нового типа зарегистрирована в Норвегии

В стране зафиксировали более 620 случаев заражения

ХЕЛЬСИНКИ, 12 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщила в четверг премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Вечером мы получили данные о первой смерти от коронавируса. Это пожилой человек, который болел", - сказала она.

В Норвегии зафиксировано уже более 620 случаев заражения.

С вечера четверга в стране закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

 

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Профиль для детей появится на платформе КиноПоиск HD
Подписка включит российские и зарубежные популярные мультфильмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС