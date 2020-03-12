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Распространение коронавируса нового типа

Трюдо сообщил об улучшении состояния супруги

Ранее канцелярия Трюдо проинформировала, что премьер-министр перешел на домашний режим работы из-за появившихся у его супруги Софи симптомов гриппа

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его супруга Софи, у которой ранее проявились первые симптомы гриппа, чувствует себя уже лучше. Об этом глава канадского правительства в четверг написал в своем Twitter.

"Софи недавно вернулась из Великобритании, где принимала участие в публичном мероприятии, а прошлой ночью у нее появились легкие симптомы гриппа. Сейчас она чувствует себя лучше, но, следуя совету нашего доктора, она находится на самоизоляции, пока мы ждем результатов ее теста на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - сообщил Трюдо.

Ранее канцелярия Трюдо проинформировала, что премьер-министр перешел на домашний режим работы из-за появившихся у его супруги Софи симптомов гриппа. Она прошла тест на наличие коронавируса в ее организме, результаты будут известны в ближайшее время. Сейчас женщина помещена на домашний карантин.

В Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент вирус выявлен у 103 человек, один заразившийся умер.

Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших - это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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