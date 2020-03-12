В посольство РФ в Канаде не поступали данные о заразившихся коронавирусом россиянах

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Граждан России, которые находятся сейчас в Канаде, среди заразившихся коронавирусом в этой стране людей нет. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Оттаве.

"В посольство России информации от официальных властей Канады или заявлений от российских граждан о заразившихся коронавирусом россиянах на данный момент не поступало. Мы держим этот вопрос на контроле", - заявили в дипмиссии.

В Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января. По данным Минздрава страны на утро 12 марта, вирус выявлен у 103 человек, один заразившийся умер. Однако позже в четверг Минздрав провинции Онтарио сообщил о 17 новых случаях заражения, а власти Саскачевана сообщили о первом случае заболевания пневмонией нового типа в этой провинции. С этим цифрами число заболевших в Канаде уже превышает 120 человек.

Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших - это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.